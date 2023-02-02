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02.02.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці розпочнеться дрібний сніг, який в середині дня повинен припинитися. Ввечері він піде знову.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 32%. Температура повітря -2°...0°C (відчувається як -4°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря °+1...0°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 43%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Якщо 2 лютого мете, то вся Масляна неділя буде заметільною.
  • Якщо цей день похмурий, то варто очікувати пізніх заметілей.
  • Опівдні світить сонце – до ранньої весни та дощового літа.
  • Вітер – до сирого року.
  • Іній - восени будуть нічні заморозки.
  • Завірюха почалася – триватиме ще тиждень.

Тэги:  прогноз погоди, харків, харьков
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