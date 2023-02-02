Прогноз погоди у Харкові на 2 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці розпочнеться дрібний сніг, який в середині дня повинен припинитися. Ввечері він піде знову.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 32%. Температура повітря -2°...0°C (відчувається як -4°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря °+1...0°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 43%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою, чи то навчання, наука чи планування.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці розпочнеться дрібний сніг, який в середині дня повинен припинитися. Ввечері він піде знову.
Щороку 2 лютого американці та канадці спостерігають за поведінкою бабака, щоб дізнатися дату приходу весни.
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