02.02.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці розпочнеться дрібний сніг, який в середині дня повинен припинитися. Ввечері він піде знову.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 32%. Температура повітря -2°...0°C (відчувається як -4°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря °+1...0°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 43%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо 2 лютого мете, то вся Масляна неділя буде заметільною.

Якщо цей день похмурий, то варто очікувати пізніх заметілей.

Опівдні світить сонце – до ранньої весни та дощового літа.

Вітер – до сирого року.

Іній - восени будуть нічні заморозки.

Завірюха почалася – триватиме ще тиждень.



