02.02.2023 06:30

Гороскоп на 2 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою, чи то навчання, наука чи планування.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Є велика ймовірність того, що Овен захоче зайнятися облаштуванням свого особистого простору: машини, дачі, робочого місця. Більше того, господарність, що прокинулася в ньому, вимагатиме негайно підключити до цього інших – ідеї Овна про облаштування побуту можуть відрізнятися глобалізмом, так що самотужки йому не обійтися. Близьким Овна пощастить, якщо він обмежиться лише генеральним прибиранням – зі своїм розмахом цілком здатний затіяти і капітальний ремонт.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Душа Тельця вимагатиме інтелектуальних та філософських розмов, тому головною метою для нього стануть пошуки гідного співрозмовника. Втім, навіть якщо Телець такого не знайде, зірки обіцяють, що він реалізує свою потребу в цікавому спілкуванні. Навіть проста дружня розмова Телець здатний звести до інтелектуальної суперечки або азартного змагання в ерудиції! Телець налаштований сперечатися до хрипоти, але важливим буде не стільки результат, скільки сам процес.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам варто присвятити день розробці планів, особливо тих, які приємно гріють їхню душу або гаманець. У будь-яких проектах, пов'язані з грошима і розумними способами їх витратити, зірки пророкують Близнюкам успіх, будь то фінансові вкладення, рішення про розширення бізнесу або плани про те, куди з'їздити у відпустку. Мозок Близнюків обіцяє працювати чітко та конструктивно, виробляючи ідеї, чия головна перевага – практичність.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак може, якщо захоче, внести ясність у будь-яке питання. Його мозок працюватиме чітко, дозволяючи йому аналізувати та вирішувати логічні завдання. Так що, якщо Рак захоче в чомусь докопатися до суті, йому достатньо зібрати необхідну кількість фактів - правильні висновки він, як Шерлок Холмс, зможе зробити сам. Проникливість надасть Раку особливого шарму в очах оточуючих, і це зрозуміло: ніщо так не прикрашає людину, як дружба з власною головою.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву варто зазирнути в себе і задуматися над тим, чи не зайшов він у глухий кут у якомусь питанні? Можливо, це так, але Лев боїться собі в цьому зізнатися? Неважливо, якої галузі стосується питання – дружби, роботи, грошей чи кохання. Час займатися самообманом минуло, настав час поглянути в обличчя фактам. Якщо, проаналізувавши події, Лев зрозуміє, що зайшов не туди – не страшно. хороший день для того, щоб позбавитися ілюзій і з усіх можливих варіантів вибрати правильний шлях.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві вдасться дізнатися якусь людину краще. Не обов'язково йдеться про романтичне знайомство, цією людиною може виявитися і знайомий, і колега, і навіть випадковий попутник. у спілкуванні Діва керуватиметься логікою, а не емоціями, тож у неї є шанс дізнатися максимум інформації про будь-кого. Замість звичайної розмови ні про що Діва може випитати факти біографії та уподобання співрозмовника, а також поділитися своїми, вивівши стосунки з ним на новий виток. У майбутньому це обіцяє стати в нагоді Діві.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам бажано втекти від суєти, щоб залишитися віч-на-віч зі своїми думками – день схиляє їх до того, щоб прислухатися до себе і переосмислити свої справи та плани. Філософськи налаштовані Терези можуть сміливо ставити будь-які питання - є велика ймовірність того, що, зазирнувши в себе, вони отримають відповідь. Не треба боятися навіть таких глобальних питань, як «Чого я хочу від життя?», «Куди йду?», «Що робити далі?». Відповіді на них існують, і в глибині душі Терезам вони вже відомі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Запорука успіху Скорпіона у справах – це вміння об'єктивно оцінювати свої сили. Протягом дня може виникнути ситуація, коли йому потрібна консультація фахівця. Можливо, Скорпіону не вистачатиме інформації для роботи, а можливо, йдеться про застуду та звернення до лікаря. Так чи інакше, Скорпіонові слід пам'ятати про те, що одна голова добре, а дві краще. Якби кожен розраховував лише на себе, ми досі жили б у сирих первісних печерах.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець може відчувати бажання як слід подискутувати! Кажуть, що будь-яка жінка з нічого може зробити три речі: капелюшок, салат та скандал. Стрілець проігнорує перші дві, зосередившись на останній. Його бойовий настрій загрожує вилитися у суперечки – бажання Стрільця довести оточуючим свою правоту буде непереборним. Єдиний вихід для оточуючих – це погодитись з аргументами Стрільця: якщо його інтелектуальну перевагу визнають, Стрілець буде повністю задоволений.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг здатний відчувати невпевненість у всьому, за що він береться, і це не найкраще позначиться на його справах. Навіть якщо все йде гладко, Козеріг здатний відчувати масу коливань! Через це можливі затримки та пробуксування. Щоб уникнути проблем, Козерогу необхідно з самого ранку налаштуватися на активний, діловий лад, розпочавши день із зарядки та контрастного душу. Невпевненість зніме як рукою, а життя заграє новими фарбами!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій матиме шанс взяти на себе якісь нові зобов'язання, які принесуть йому нові перспективи. Мова може йти про пропозицію руки і серця, нову ділянку робіт, новий виток кар'єри тощо. Втім, навіть якщо цього не станеться, Водолій може зіткнутися з ідеєю чи ситуацією, яка з часом виведе його життя на нову висоту. Зірки радять Водолію не боятися нових обов'язків та зобов'язань: шкурка вичинки варта.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби зможуть, якщо захочуть, блиснути своїми знаннями у будь-якій розмові! Зірки наділяють їхньою комунікабельністю та вмінням невимушено демонструвати співрозмовнику свою ерудицію. Це дозволить їм вигідно себе показати, наприклад, скласти іспит, підкорити своєю начитаністю співрозмовника, провести переговори, подати новий проект. В інтелектуальному спілкуванні Рибам не буде рівних, а ерудиція буде актуальна у всьому, навіть у коханні.



