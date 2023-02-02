02.02.2023 07:30 Рита Парфенова

2 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 2 лютого американці та канадці спостерігають за поведінкою бабака, щоб дізнатися дату приходу весни.





Історія свята День бабака сягає корінням у дуже давні часи, коли 2 лютого за григоріанським календарем християнами Європи стало відзначатися Стрітення Господнє. Вже тоді погоду саме в цей день вважали відповідальною за характер початку довгоочікуваної весни, що наближається. У Північній Америці досі популярна стара шотландська приказка: Якщо в день Стрітення ясно і безхмарно - бути двом зимам на рік).



Вважається, що у цей день потрібно спостерігати за бабаком, що вилазить зі своєї нори, і за його поведінкою можна судити про близькість настання весни. Якщо день похмурий, баба не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору - отже, зима скоро закінчиться, і весна цього року очікується рання. Якщо ж день сонячний, баба бачить свою тінь і ховається назад у нору – буде ще шість тижнів зими.



Офіційним американським святом День бабака став 1886 року. Сурку дали ім'я «великий Філ – провидець із провидців, мудрець із мудреців, провісник із провісників». А «Світовим центром погоди» стало місто Панкстоуні. До речі, «офіційний» американський сурок і сьогодні мешкає у містечку Панксутоні, і завжди його звуть Філ.



Україна теж не проти підтримати заморську традицію. У Харківській області є свій «віщун погоди» – бабак Тимка. Щороку 2 лютого народні синоптики вирушають на біостанцію Харківського університету до села Гайдари, щоб розбудити бабака та дізнатися його прогноз на весну. 2018 року династію бабаків-провидців продовжив Тимка-третій, його попередника відправили на заслужений відпочинок.



У Львівському дитячому еколого-натуралістичному центрі з 2009 року «заснована» династія бабаків на прізвисько Ведмедик. Щоправда, їхніх представників пророкуватимуть весну на Стрітення – 15 лютого.



До речі, у Стародавньому Римі 2 лютого відзначався День їжака. Метеорологічний прогноз у цей день будувався за поведінкою збудженого їжака, який бачив чи не бачив своєї тіні. Народи Західної Європи зберігали цю традицію й у пізніші періоди. У північній Німеччині, вихідцями з якої населялася Пенсільванія, тим часом прокидався борсук. У Північній Америці, де не водилися ні їжаки, ні борсуки, роль метеоролога перейшла до бабака.



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Сьогодні можна відзначити ще одне свято: Всесвітній день водно-болотних угідь – це відзначається з 1997 року.



2 лютого 1971 року в місті Рамсарі (Іран) було підписано конвенцію про водно-болотні угіддя (Convention on Wetlands), що мають міжнародне значення переважно як місце проживання водоплавних птахів, що носить назву Рамсарської конвенції. Основною метою Рамсарської конвенції є збереження та раціональне використання водно-болотних угідь як засобу досягнення сталого розвитку у всьому світі.



1971 року Рамсарську конвенцію підписали 18 держав, 2000 року їх стало 119, а нині до конвенції приєдналися 159 держав. Загальна кількість Рамсарських угідь, занесених до Списоку, становить 1869 із загальною площею 1836000 квадратних кілометрів.



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Щорічно у першу середу лютого світ відзначає цікаве й доволі молоде свято – Всесвітній день читання вголос. Цю подію започаткував міжнародний освітній проєкт «LitWorld» у 2010 році.



У 2023 році Всесвітній день читання вголос відзначається 1 лютого. Для святкування достатньо обрати цікаву книжку й знайти слухачів. У соціальних мережах проходить челендж, присвячений заходу.

Прикмети дня

2 лютого вшановується пам'ять преподобного Євфимія Великого. На Єфімів день у народі визначали, яка погода буде на Масляну (у 2022 році Масляний тиждень розпочнеться 20 лютого та триватиме до 26 лютого).



Згідно з народними прикметами, 2 лютого не можна піднімати з землі дрібні гроші, співати і виходити з дому після заходу сонця.

Також цього дня

1536 року іспанським конкістадором Педро де Мендосою засновано Буенос-Айрес.



1812 – народився Євген Гребінка, український та російський поет («Малоросійські приказки», «Човен», «Українська мелодія», «Очи черные») та прозаїк («Записки студента», «Петербурзька сторона», «Фактор»).



1829 – народився Альфред Брем, знаменитий вчений-зоолог, автор науково-популярної книги «Життя тварин».



1882 – народився Джеймс Джойс, ірландський письменник.



1852 – відкрито перший громадський туалет. «Відкривачами» стало суспільство шанувальників образотворчих мистецтв у Лондоні.



1892 - американський винахідник Вільям Пейнтер отримав патент на металеву пробкову пляшку. На честь цієї події сьогодні відзначається день народження пивної пробки.



1922 – вперше опубліковано роман Джеймса Джойса «Улісс» – вершина літератури модернізму.



1934 – народився Отар Іоселіані, грузинський кінорежисер, народний артист Грузії.



1970 – у Мюнхені відбулася перша у світі операція з трансплантації нерва.



1977 – народилася Шакіра, лівано-колумбійська співачка, танцівниця, автор пісень, композитор.



1999 – на передньому фасаді універмагу «Україна» у Києві вивісили найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу розміром 126,5×17 м.



2009 – У Зімбабве відбулася деномінація за курсом 1 000 000 000 000 : 1.



2015 – в автомобільній аварії на Дніпропетровщині загинув відомий співак Андрій Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін.

Іменини відзначають:

Артем, Захар, Інна, Лаврентій, Лев, Павло, Римма, Семен, Юхим.



