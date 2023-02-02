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02.02.2023  08:11   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 2 лютого 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ.

Війна в Україні
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 1 по 2 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 19 населеним пунктам Харківщини.
 
На Слобожанському напрямку наступальних угруповань противника не виявлено. Загарбники обстріляли райони населених пунктів:
  • Бударки,
  • Ветеринарне,
  • Вовчанськ,
  • Глибоке,
  • Зелене,
  • Нескучне,
  • Огірцеве,
  • Тернова,
  • Стариця,
  • Стрілеча.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів:

  • Дворічна,
  • Іванівка,
  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Крохмальне,
  • Куп’янськ,
  • Піщане,
  • Синьківка,
  • Табаївка.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, харьков, агрессия россии
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