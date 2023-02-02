Військові рф вдарили ракетою по будинку у Краматорську

Увечері 1 лютого росіяни вдарили по Краматорську «Іскандером», у результаті ракетної атаки зруйновано житловий будинок, є загиблі та пораненї.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС, внаслідок ракетного удару у Краматорську зруйновано з 4-го по 1-й поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду з послідуючим загоранням припаркованих автомобілів.
Станом на 07:00 2 лютого внаслідок обстрілу підрозділами ДСНС деблоковано тіла 3 загиблих осіб та 2 особи врятовано. Травмовано 18 осіб (з них 8 осіб госпіталізовано).
Інформація про третього загиблого внаслідок удару по Краматорську не підтвердилася. Людину реанімували, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.
Загорання автомобілів ліквідовано. Розгорнуто пункт обігріву ДСНС.
До рятувальних робіт залучено 183 особи та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС 60 осіб та 11 одиниць техніки (в т. ч. мобільно-оперативна група ГУ ДСНС).
Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 29 січня в чотириповерховий житловий будинок в Київскому районі міста Харкова поцілила ракета С300, яка була випущена з території Бєлгородської області. Читайте всі новини по темі ракетного удару по житловому будинку в центрі Харкова.
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