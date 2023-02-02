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02.02.2023  08:57   Рита Парфенова

Поранений співробітник ДСНС: в ХОВА розповіли про ранкові обстріли Харківщини

Уранці 2 лютого 2023 року військові рф обстрілювали прикордонні міста і сіла на північ та на південний схід від Харкова.

слід від вибуху на склі

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ранкове зведення ХОВА, окупанти завдали ударів по місту Куп'янськ, селу Круглівка та смт Казача Лопань.

Куп'янськ обстріляли близько сьомої години ранку. Поранена жінка 67 років.

У с. Кругляківка Куп'янського району, внаслідок ранкового обстрілу поранення зазнав 46-річний співробітник ДСНС.

Також зранку було обстріляне смт Козача Лопань, пошкоджено будівлю селищної ради. Попередньо, без постраждалих.

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали: Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну, Старицю, Огірцеве та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Під вогнем була переважно приватна житлова забудова. Багато будинків пошкоджено, вибиті вікна, зруйновані господарчі споруди. 

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 1 по 2 лютого ворог обстріляв щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.

 


Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
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