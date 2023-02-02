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02.02.2023  09:27   Рита Парфенова

Під Харковом рятувальники гасили пожежу поміж ворожими обстрілами. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові за добу з 1 по 2 лютого 2023 року зафіксовано дві пожежі, які виникли внаслідок обстрілів.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 лютого.

Через обстріл, який стався 1 лютого близько 10:30, у Вовчанську трапилась пожежа у двоповерховій будівлі на площі 70 кв.м. Рятувальники 47-ї ДПРЧ приступили до гасіння вогню та об 11:28 локалізували його. Проте через повторні обстріли вимушені були повернутися до місця дислокації. О 15:08 роботи з пожежогасіння були продовжені. Ліквідація пожежі відбулась о 15:40. Постраждалих немає.

Друга пожежа, спричинена ворогом, трапилась о 00:37 у прикордонному селищі Козача Лопань Дергачівської громади. Там горів дах та перекриття приватного будинку на площі 80 кв.м. Рятувальники 63-го ДПРП ліквідували пожежу о 01:51. Постраждалих також не зафіксовано.

Три рази рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів. Перевіркою встановлено:

  • у м. Куп’янську на вул. Кавказ зазнав руйнацій приватний житловий будинок, поранено 60-річного чоловіка, рятувальники 44-ї ДРПЧ допомогли медикам транспортували пораненого до карети швидкої;
  • у селі Заміст пошкоджені 5 приватних домоволодінь, постраждав 66-річний чоловік;
  • у м. Вовчанськ пошкоджене 1 приватне домоволодіння, постраждалих немає.

Загалом за добу з 1 по 2 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїздів, з яких:

  • 12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили окупанти своїми обстрілами;
  • 3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
  • 15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 23 вибухонебезпечних предмета.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 14 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 1 по 2 лютого ворог обстріляв щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.

 


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, харьков, агрессия россии
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