Під Харковом рятувальники гасили пожежу поміж ворожими обстрілами. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові за добу з 1 по 2 лютого 2023 року зафіксовано дві пожежі, які виникли внаслідок обстрілів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 лютого.
Через обстріл, який стався 1 лютого близько 10:30, у Вовчанську трапилась пожежа у двоповерховій будівлі на площі 70 кв.м. Рятувальники 47-ї ДПРЧ приступили до гасіння вогню та об 11:28 локалізували його. Проте через повторні обстріли вимушені були повернутися до місця дислокації. О 15:08 роботи з пожежогасіння були продовжені. Ліквідація пожежі відбулась о 15:40. Постраждалих немає.
Друга пожежа, спричинена ворогом, трапилась о 00:37 у прикордонному селищі Козача Лопань Дергачівської громади. Там горів дах та перекриття приватного будинку на площі 80 кв.м. Рятувальники 63-го ДПРП ліквідували пожежу о 01:51. Постраждалих також не зафіксовано.
Три рази рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів. Перевіркою встановлено:
Загалом за добу з 1 по 2 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 23 вибухонебезпечних предмета.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 14 тонн питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 1 по 2 лютого ворог обстріляв щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.
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