Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 2 лютого

Минулої доби офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 22 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 379 осіб. Одужало 308 920 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 155 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.
Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 19 осіб (із них 7 - мешканці міста Харкова). По одному позитивному результату зареєстровано у Лозівському, Купѕянському та Чугуївському районах області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 1 лютого.
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