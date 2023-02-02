02.02.2023 09:54 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 2 лютого

Минулої доби офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 22 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 379 осіб. Одужало 308 920 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 155 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 19 осіб (із них 7 - мешканці міста Харкова). По одному позитивному результату зареєстровано у Лозівському, Купѕянському та Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 1 лютого.



