Працівники по вивозу побутових відходів розповіли, що заважає працювати у Харкові (фото)

Неправильне паркування деякими харків'янами особистого автотранспорту залишається однією з проблем для комунальників.
Як передає РЕДПОСТ, про це повідомив директор КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Олексій Артикуленко.
«Автомобілі припарковують біля контейнерів для збирання твердих побутових відходів та контейнерів-бункерів таким чином, що спецтранспорт підприємства не може до них під'їхати. Вкотре хочу попросити харків'ян поважати працю комунальників та паркувати автомобілі так, щоб забезпечувався під'їзд спецтранспорту. Хочу нагадати, що за неправильне паркування передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу», - наголосив директор КВПВ.
Загалом за минулий січень КП «КВПВ» вивезло з міста понад 193,7 тис. куб. м побутових відходів усіх видів.
На підприємстві повідомили, що за місяць було вивезено 166,7 тис. куб. м твердих побутових відходів, 10,5 тис. куб. м великогабаритних відходів вивезено самоскидами та навантажувачами і 16,5 тис. куб. м відходів - бункерами.
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники минулого року замінили сотні люків.
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