Розмінування Харківщини: піротехніки шукають вибухівку вздовж ліній ЛЕП

Протягом доби 1 лютого 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 23 одиниці вибухових предметів.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
За минулу добу 1 лютого піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 1 га території, 1,5 км ЛЕП.
Саперами виявлено та знешкоджено 23 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.
До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 37 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.
Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили 1894,8 га території, 253 км автомобільних доріг, 783,9 км ЛЕП, 156,7 км залізничних колій та 188,7 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 50 тис. 276 ВНП.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 1 по 2 лютого ворог обстріляв щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.
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