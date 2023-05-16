Стихійні звалища у Харкові: куди повідомляти про порушення

КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» просить харків'ян повідомляти про випадки несанкціонованого накопичення сміття.
Повідомити про виявлене сміттєзвалище можна за тел.: (063) 823-07-21 або на електронну адресу: [email protected] У повідомленні чи листі необхідно вказати адресу чи геокоординати, додати фотографію звалища, дати інформацію про забруднювача, наприклад, фото автомобіля з номерним знаком.
Раніше РЕДПОСТ писав, що для зручності споживачів природного газу Харківської області розроблено єдиний платіжний документ на оплату за спожитий газ та послуг з його розподілу.
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