16.05.2023 14:55 Рита Парфенова

Стихійні звалища у Харкові: куди повідомляти про порушення

КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» просить харків'ян повідомляти про випадки несанкціонованого накопичення сміття.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

На сміттєпереробному підприємстві зазначили, що деякі установи, підприємства та фізичні особи скидають відходи у заборонених для цього місцях - поблизу приватного сектору, на вільних від забудов територіях, в лісопосадках у межах міста тощо.

Повідомити про виявлене сміттєзвалище можна за тел.: (063) 823-07-21 або на електронну адресу: [email protected] У повідомленні чи листі необхідно вказати адресу чи геокоординати, додати фотографію звалища, дати інформацію про забруднювача, наприклад, фото автомобіля з номерним знаком.

Раніше РЕДПОСТ писав, що для зручності споживачів природного газу Харківської області розроблено єдиний платіжний документ на оплату за спожитий газ та послуг з його розподілу.



