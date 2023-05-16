16.05.2023 15:11 Рита Парфенова

Смертельна ДТП у Харкові: водію обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід водію, який здійснив наїзд на матір із сином

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліція Харківської області, 16 травня суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.



Раніше РЕДПОСТ писав про смертельну ДТП, яка сталася 15 травня близько 8:00 на проспекті Героїв Харкова. Водій “ВАЗ-2110” скоїв наїзд на жінку та хлопця, яки переходили проїжджу частину по пішохідному переходу. 52-річна жінка померла на місці. Її 15-річного сина з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

66-річного водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Того ж дня чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Постраждалий хлопець залишився сиротою (батько помер, а близьких родичів немає зовсім) і потребує допомоги на довготривале лікування.



