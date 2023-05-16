16.05.2023 15:30 Рита Парфенова

Мешканець Харківщини підтримував російську збройну агресію у соцмережах

Служба безпуки України викрила в Харкові особу, яка займалася інтернет-агітацією та підтримувала збройну агресію Росії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, колаборантом виявився мешканець смт. Сахновщина Красноградського району Харківської області. Чоловік розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною.



Для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував сторінку у забороненій в Україні російській мережі "Однокласники".



У цих матеріалах чоловік виправдовував збройну агресію рф проти України, визнавав її правомірною, а також підтримував загарбницькі дії вищого керівництва рф. На своїй сторінці зловмисник глорифікував збройні сили рф та незаконні збройні формування «ДНР» та «ЛНР», він публічно закликав до їх підтримки та до співпраці з ними.



Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.



Триває досудове розслідування.



Викриття і документування протиправної діяльності відбувалося спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони у Харківській області.



