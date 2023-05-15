15.05.2023 20:51 Дмитро Колонєй

Смертельна ДТП: хлопець залишився сиротою та потребує допомоги мешканців Харкова

До жителів міста звертаються щодо допомоги підлитку, мати якого загинула у аварії на преспекті Героїв Харкова, а сам він, травмований, потрапив до лікарні.



Смертельна ДТП: хлопець залишився сиротою та потребує допомоги мешканців Харкова



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Батьківську раду Індустріального району, мешканців Харкова прохають допомогти хлопчині, кий, разом з матусею потрапив у аварію.

Зранку 15.05.2023 на пішохідному переході по проспекту Героїв Харкова трапилася дорожньо-транспортна пригода з учнем 9-Б класу ХЗОШ 104 Масловим Матвієм та його мамою. Мама загинула на місці, а Матвій отримав тяжкі травми: переломи обох ніг, ЗЧМТ, СГМ, закрита травма грудної клітини і перебуває на довготривалому лікуванні в реанімації. Хлопець залишився сиротою (батько помер, а близьких родичів немає зовсім).

Потрібна допомога! Якщо є можливість, фінансову допомогу можна надати на картку: 5168 7456 6886 8216 (Ведмедеря Світлана Віталіївна).

Будемо вдячні за розповсюдження інформації та допомогу дитині.



