Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 15 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 117 вибухових предметів
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
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Незважаючи на ясну ніч, ранок у Харкові очікується похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
З 2018 року 16 травня відзначається Міжнародний день світла.
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