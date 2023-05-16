16.05.2023 14:34 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 15 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 117 вибухових предметів

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

15 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження 7,7 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них 4700 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 9,7 км ліній електропередач і 150 м газопроводів.

Саперами виявлено та знешкоджено 99 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 166 саперів та 66 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2485 га території, 275,2 км автомобільних доріг, 1600 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 60 тис. 609 ВНП. Раньше РЕДПОСТ писав, що під лінією електропередачі 35 кВ між селами Гракове і Мосьпанове у Чугуївському районі сапери знайшли та знешкодили 250 протитанкових мін



