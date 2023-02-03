03.02.2023 22:45 Рита Парфенова

4 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Всесвітній день боротьби проти раку, який відзначається 4 лютого, нагадує про те, наскільки небезпечні та поширені онкологічні захворювання.



Рак - це загальне позначення більш ніж 100 хвороб, які можуть вражати будь-яку частину організму.



Однією з характерних ознак раку є швидке утворення аномальних клітин, що проростають за межі своїх звичайних кордонів і здатні проникати у прилеглі частини тіла та поширюватися в інші органи. Цей процес називається метастазом. Метастази є основною причиною смерті раку.



Найпоширеніші типи раку в усьому світі (у порядку зменшення кількості випадків смерті у світі): серед чоловіків — рак легенів, шлунка, печінки, товстої кишки, стравоходу та простати; серед жінок - рак молочної залози, легень, шлунка, товстої кишки та шийки матки.



2023 року девіз свята — «Скорочення відставання в лікуванні раку». Медична спільнота та активісти борються за те, щоб вивести боротьбу із хворобою на новий рівень, привчити людей уважніше ставитися до свого здоров'я та надати країнам сучасні способи запобігання та лікування онкології.



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Щорічно 4 лютого відзначається нове свято – Міжнародний день людського братства. Його Генеральна Асамблея ООН започаткувала 21 грудня 2020 року. Дата святкування приурочена до підписання цього дня у 2019 році під час зустрічі Папи римського Франциска II та Верховного імаму Аль-Азхара Ахмада ат-Тайєба документа, названого «Людське братство в ім'я миру у всьому світі та спільного життя».

Прикмети дня

4 лютого відзначається день пам'яті апостола Тимофія. У минулі часи цей день був оплотом хуртовин, завірюх і морозів: «Це не диво, що Опанас-Ломонос (31 січня) морозив ніс, а ти почекай тимофіївських морозів». Саме мороз визначав майбутню погоду. Якщо в мороз спітніли віконниці та рами, треба чекати на потепління. Якщо "снігові візерунки" піднімаються вгору по склу, значить морозу продовжуватиметься, а якщо нахилилися - до відлиги. Якщо опівдні на Тимофія світить сонечко, то весна йде рання.

Сни, що приснилися в ніч на Тимофія, вважаються пророчими. Але їх не можна нікому розказувати.

Цього дня не варто ризикувати, зокрема грати в азартні ігри.

Також у народі вважалося – якщо винести у Тимофіїв день сміття, винесеш із дому щастя.

Також цього дня

1648 року з повстання запорізьких козаків проти поляків розпочалася визвольна війна в Україні.



1746 – народився Тадеуш Костюшко, польський та американський військовий та політичний діяч, який брав участь у Війні за незалежність США та у визвольному русі Польщі. Національний герой Білорусії, Литви, Польщі, США, почесного громадянина Франції.



1794 – Франція скасувала рабство у своїх колоніях.



1797 – землетрусом зруйновано столицю Еквадору Кіто.



1857 – науковому загалу вперше представили неандертальця.



1861 – у столиці штату Алабама місті Монтгомері представники шести південних штатів, що відокремилися, проголосили утворення Конфедеративних Штатів Америки.



1941 – американський хімік Рой Планкетт отримав патент на виготовлення тетрафторетиленового полімеру – тефлону.



1944 – вчені довели, що носієм спадкової інформації є дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК).



1945 – народився Полад Бюль-Бюль огли, азербайджанський співак, композитор, актор, політичний та громадський діяч.



1945 – відкривається Кримська (Ялтинська) конференція Великої трійки. Тобто Радянського Союзу в особі Йосипа Сталіна, Сполучених Штатів Америки в особі Франкліна Рузвельта та Великобританії під представництвом Уінстона Черчілля. Саме Кримська конференція визначить на довгі роки новий повоєнний світоустрій. Розмежування сфер впливу в Європі вперше зіткнуло лобами дві наддержави: СРСР та Штати. Так починалася холодна війна.



1948 – Острів Цейлон, з XVIII століття володіння Великобританії, проголошено незалежною державою у складі Британської співдружності, у травні 1972 року Цейлон став Демократичною Соціалістичною Республікою Шрі-Ланка.



1964 – народився Олег Протасов, футболіст «Дніпра» та київського «Динамо», дворазовий чемпіон СРСР, володар Срібної бутси.



1975 – народилася Наталі Імбрулья, австралійська співачка та актриса.



1982 – ТАРС повідомляє: «Незвичайним чином зіткнулися з долею старовинного меридіанного кола, встановленого в астрономічній обсерваторії Харківського університету та сучасної швидкодіючої ЕОМ. Комп'ютер знадобився для математичної обробки спостережень зоряного піднебіння, проведених з допомогою цього кола у 1909-914 роках. Тоді на початку століття група астрономів визначила координати 140 слабких навколополюсних зірок, що знаходяться поблизу Полярної зірки. На той час це були унікальні спостереження. Але вченим не довелося довести до кінця свої дослідження: для обчислень знадобилися багато десятиліть. Почата праця чекала свого зоряного часу. Ця можливість відкрилася із появою електронної техніки. Наразі математичну обробку спостережень, виконаних на початку століття, завершено. Остаточні її результати будуть внесені до Міжнародного фундаментального зіркового каталогу...»



1985 – ухвалено резолюцію ООН про заборону тортур.



2004 – запущено Facebook – соціальну мережу, засновану Марком Цукербергом та його сусідами по кімнаті Едуардо Саверіним, Дастіном Московицем та Крісом Хьюзом під час навчання у Гарвардському університеті.

Іменини відзначають:

Анастасія, Гаврило (Гавриїл), Георгій (Єгор, Юрій), Еммануїл, Іван, Леонтій, Макар, Петро, Тимофій.



