Прогноз погоди у Харкові на 4 лютого

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 33%. Температура повітря -2°...-1°C (відчувається як -4°C). Вітер південно-східий, 3 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 24%. Температура повітря +1°...0°C (відчувається як 0°C). Вітер південно-східий, 3 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 23%. Температура повітря 0°...-2°C (відчувається як +1°C). Вітер північно-східний,1 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Якщо ситуація дозволяє, розслабтеся та пливіть за течією - ви отримаєте масу позитивних емоцій, яких вам вистачить на весь тиждень.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Всесвітній день боротьби проти раку, який відзначається 4 лютого, нагадує про те, наскільки небезпечні та поширені онкологічні захворювання.
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