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04.02.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 лютого

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 33%. Температура повітря -2°...-1°C (відчувається як -4°C). Вітер південно-східий, 3 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 24%. Температура повітря +1°...0°C (відчувається як 0°C). Вітер південно-східий, 3 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 23%. Температура повітря 0°...-2°C (відчувається як +1°C). Вітер північно-східний,1  м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Майбутню погоду визначав мороз. Якщо спітніли віконниці та рами, слід чекати потепління.
  • Якщо «сніжні візерунки» підіймаються угору склом — морозу тривати, а якщо похилилися — на відлигу.
  • Якщо опівдні виглядало сонце, це означало ранній прихід весни.
  • Завірюха 4 лютого свідчить, що сніг йтиме цілий тиждень. При цьому снігопад у цей день був добрим урожаєм.

 


Тэги:  прогноз погоди, харків, харьков
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