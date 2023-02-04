04.02.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 лютого

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 33%. Температура повітря -2°...-1°C (відчувається як -4°C). Вітер південно-східий, 3 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 24%. Температура повітря +1°...0°C (відчувається як 0°C). Вітер південно-східий, 3 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 23%. Температура повітря 0°...-2°C (відчувається як +1°C). Вітер північно-східний,1 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Народні прикмети

Майбутню погоду визначав мороз. Якщо спітніли віконниці та рами, слід чекати потепління.

Якщо «сніжні візерунки» підіймаються угору склом — морозу тривати, а якщо похилилися — на відлигу.

Якщо опівдні виглядало сонце, це означало ранній прихід весни.

Завірюха 4 лютого свідчить, що сніг йтиме цілий тиждень. При цьому снігопад у цей день був добрим урожаєм.



