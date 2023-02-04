04.02.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 4 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Якщо ситуація дозволяє, розслабтеся та пливіть за течією - ви отримаєте масу позитивних емоцій, яких вам вистачить на весь тиждень.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен буде відмінним оратором: для нього не складе труднощів переконати оточуючих у своїй правоті або захопити якоюсь авантюрною ідеєю. Ентузіазм Овна буде заразливим, і нехай він часом схильний перебільшувати, робити поспішні висновки та приймати бажане за дійсне – що ж? Ідеї Овна будуть привабливі саме своєю фантастичністю. Ну а прорахувати все на калькуляторі «від і до» можна і в якийсь інший, нудніший день.

Телець (21 квітня – 21 травня)

В голову Тельця можуть раз у раз приходити цінні ідеї, ось тільки зірки не радять намагатися їх здійснити. Яскрава уява поєднуватиметься у нього з практичністю, завдяки чому повітряні замки Тельця можуть набувати, на перший погляд, цілком житлового вигляду. Пофарбувати стелю в рожевий колір, влаштувати акваріум на всю стіну - ось лише скромний приклад того, які фантастичні плани можуть товпитися у Тельця в голові. Втім, гнати ці плани від себе також не варто. Найкраще їх запам'ятати, щоб як слід обміркувати в якийсь інший день.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

День Близнюків переповнений емоціями! Заплакати або засміятися для них буде легко, а ще легше – і те, й інше з інтервалом у п'ять хвилин. Навколишнім, навіть найближчим людям, буде нелегко витримувати неспокійний настрій Близнюків, тим більше, що свої бурхливі емоції вони здатні обрушити на їхні голови в самий невідповідний момент. Втім, якщо Близнюки візьмуть себе в руки, сильні емоції можуть стати їхньою зброєю, допомагаючи долати перепони та добиватися свого.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку необхідно бути уважнішими у справах, особливо фінансових: можливі помилки. Не виключено, що Раку не вистачатиме інформації для вирішення якихось питань. Щоб його репутація та гаманець не постраждали, Раку не слід братися за те, що знаходиться поза його компетенцією: навіть у простих справах він ризикує зайти не в той степ! Втім, цього не станеться, якщо у спірних питаннях Рак не забуде порадитись із професіоналами.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву не варто приймати будь-які важливі рішення або робити відповідальні кроки: він здатний помилятися, приймаючи бажане за дійсне. Ось чому навіть якщо якась ідея видасться Леву чудовою і потребує негайного виконання, йому краще кілька днів почекати, пам'ятаючи про те, що зірки схиляють його до необдуманих вчинків. В іншому ж день цілком гарний - Лев може спокійно насолоджуватися життям, залишивши важливі рішення до кращих часів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві доведеться проявити всю можливу твердість, щоб оточуючі не навантажили її чимось. Можливо, начальству здасться, що на Діву можна звалити ще один обов'язок чи колеги раптом вирішать, що вона має виконувати роботу за них. Або Діву залучать до суспільно-корисної діяльності; а може, Діва сама себе експлуатуватиме і підганятиме! Так чи інакше, Діві варто навчитися говорити «ні» (у тому числі й собі самій), наперед запасаючись набором ввічливих відмов.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть випробувати якусь спокусу. Є ймовірність того, що їм надійде приваблива пропозиція або вони познайомляться з симпатичним представником протилежної статі. А може, Терезам доведеться боротися з бажанням зробити щось заборонене – наприклад, з'їсти зайве тістечко, закурити чи відповісти «так». Так чи інакше, зірки радять Терезам ретельно зважити всі «за» і «проти» – від їхнього сьогоднішнього рішення може не залежати нічого. А може – дуже багато.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Ситуація може вимагати від Скорпіона виявити свої професійні навички у повному обсязі. Мова може йти про позаштатну ситуацію, про аврал у справах, про влаштування на роботу, про іспит чи щось ще – головне, що Скорпіонові доведеться доводити оточуючим чи собі самому свою компетентність у якомусь питанні. Зірки свідчать про те, що Скорпіон має потрібний набір знань і умінь, щоб не вдарити в бруд обличчям, так що завдання цілком йому під силу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки дарують Стрільцю гармонію у душі. Його внутрішній барометр показуватиме «сонячно», і будь-які справи Стрільцю вдаватимуться легко. Цей настрій здатний відбиватися на всьому, за що б він не взявся. Можливо, якісь питання, які тяжіли Стрільця, раптом вирішаться самі собою. Крім того, зірки передвіщають йому відмінний день для того, щоб налагодити стосунки з оточуючими: за бажання для Стрільця не важко вразити всіх своєю чарівністю.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Запорукою успіху для Козерога є обережність. День не наділяє його спритністю та швидкістю реакції, необхідними для того, щоб впевнено орієнтуватися у ситуації. Не виключено, що хтось із оточуючих перехопить у Козерога ініціативу, скористається його неінформованістю чи навіть піде на обман. Щоб уникнути можливих втрат, Козерога необхідно потроїти пильність. І не ставати учасником сумнівних схем, які навколишні спробують його втягнути.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп обіцяє Водолію прекрасний день гармонії та кохання! Він може сповна відчути це, навіть якщо у нього немає конкретних приводів для радості. Чиясь посмішка, погляд, натяк здатні підняти Водолія на вершини блаженства. Можливо також, що саме день подарує самотньому Водолію приємний романтичний сюрприз або перспективне знайомство. Якщо ж у Водолія є кохана людина, то цей день їм просто необхідно провести разом.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам не варто братися за нові проекти – є шанс, що все піде навперейми. День підходить для того, щоб присвятити його коханій людині, друзям, блаженному байдикування або простим радостям життя, на кшталт шопінгу та розслаблюючої ванни. А ось все, що стосується роботи і більш-менш трудомістких справ, дратуватиме і валитиметься у Риб з рук і буксуватиме на найнесподіванішому місці. Саме тому зірки радять Рибам зайнятися тим, що виходитиме у них найкраще: просто жити і радіти життю.



