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02.05.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові провели аналіз цін на свіжі овочі

Порівняно з початком квітня огірки впали в ціні на близько 35%, помідори - на 17%, молода капуста - на 23%.

овочі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку інформує, що у закладах торгівлі та на ринках Харкова поступово знижуються ціни на свіжі овочі нового врожаю.
 
Так, свіжі огірки коштують у середньому від 90 до 120 грн/кг, помідори червоні - від 77 до 115 грн/кг, помідори рожеві - від 150 до 165 грн/кг, капуста рання - від 55 до 62 грн/кг, редиска - від 60 до 85 грн/кг.
 
Також у деяких торгових мережах зменшилася вартість курячих яєць. Зараз ціна на них становить від 46 до 70 грн/10 шт. (на початку квітня - від 63 до 78 грн/10 шт.). Зокрема, яйця без фірмової упаковки в мережі «АТБ-маркет» коштують 46,5 грн/10 шт., у супермаркеті «Сільпо» - 49,6 грн/10 шт., у мережі «Посад» - 48,9 грн/10 шт. 
 
На ринках міста ціни на яйця становлять від 45 до 63 грн/10 шт.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, які супермаркети, аптеки та ринки працюють у Харкові.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ціни
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