01.05.2023 17:42 Дмитро Колонєй

Які супермаркети, аптеки та ринки працюють у Харкові

У Харкові відновляється робота магазинів підприємства торгівлі та ресторанів, навіть у найбільш зруйнованих внаслідок активних бойових дій мікрорайонах міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Міськраду, з початку активних бойових дій на території міста Харкова підприємства торгівлі, ресторанного господарства, аптеки, АЗС, ринки та торговельні майданчики зазнали значних пошкоджень та руйнувань.

Керівники підприємств торгівлі, аптек відбудовують пошкоджені будівлі та приміщення у найбільш зруйнованих внаслідок активних бойових дій мікрорайонах міста, зокрема, на території Північної Салтівки.

Так, тільки протягом 1 кварталу 2023 року відновили свою роботу:

два супермаркети мережі «АТБ-маркет»;

відкрилися у відремонтованих приміщеннях кілька аптек мереж «911», «АНЦ», «Копійка», «МедСервіс»;

відкриваються маленькі крамниці з продажу продуктів харчування, м’яса, молочних продуктів;

розпочалась торгівля на торговельному майданчику на вул. Наталії Ужвій.

У місті функціонують:

12 гіпермаркетів;

183 супермаркети;

35 торгових центрів, в яких наявний широкий асортимент товарів, побутової техніки, будматеріалів, різноманітний спектр послуг.

Поновлюють свою роботу та розвиваються харківські торгові мережі:

«Рост»;

«Клас»;

«Восторг»;

«Десяточка»;

«Чудо-маркет»;

«Баскет»;

«Посад»;

«Арбуз»;

«Борисфен»;

«ХАЗАР»;

«Мак Маркет»;

«OPTI-маркет»;

«Маркет+» та інші.

Загальна кількість об’єктів яких складає понад 300 одиниць.

Продовжують активно відкриватися та відновлюють свою роботу об’єкти роздрібної торгівлі в спальних районах.



