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01.05.2023  17:12   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв два райони Харківщини: є поранені

Поліція документує наслідки обстрілів Харківщини.

Поранені дві людини під час обстрілу районів Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, вдень 1 травня 2023 року окупанти знову завдали удари по населених пунктах Чугуївського і Куп’янського районів.
 
  • У селі Кучерівка боєприпаси влучили у приватний будинок. Поранено 65-річного власника. Потерпілого доставили до медичного закладу. Руйнувань зазнали також сусідні будинки.
  • Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ осколкові поранення отримав 57-річний чоловік. Він доставлений до місцевої лікарні.
 
Правоохоронці фіксують наслідки злочинів окупантів, вилучають речові докази. Відкрито кримінальну справу про порушення законів та звичаїв війни.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про обстріл Харківщини, під час якого постраждав літній чоловік.
 
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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