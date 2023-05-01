01.05.2023 17:12 Дмитро Колонєй
Ворог обстріляв два райони Харківщини: є поранені
Поліція документує наслідки обстрілів Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, вдень 1 травня 2023 року окупанти знову завдали удари по населених пунктах Чугуївського і Куп’янського районів.
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У селі Кучерівка боєприпаси влучили у приватний будинок. Поранено 65-річного власника. Потерпілого доставили до медичного закладу. Руйнувань зазнали також сусідні будинки.
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Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ осколкові поранення отримав 57-річний чоловік. Він доставлений до місцевої лікарні.
Правоохоронці фіксують наслідки злочинів окупантів, вилучають речові докази. Відкрито кримінальну справу про порушення законів та звичаїв війни.
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