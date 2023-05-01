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01.05.2023  16:59   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова провели весняне впорядкування міста

Про роботи, які буди проведені бригадами підприємства, поінофрмували у КП «Харківблагоустрій».

Провели весняне впорядкування міста комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій», підприємтво обслуговує понад 7,1 тис. багатоквартирних будинків, а загальна площа санітарного очищення прибудинкових територій складає 1,5 тис. га. Фахівці підприємтва виконали занчний об'єм робіт по місту:
  • очистили 1,4 тис. га прибудинкових територій після зими та додатково очистили 212 га території загального користування;
  • обрізали сухе гілля та дрібну сушу на деревах на прилеглій території 1,1 тис. будинків;
  • виконали санітарне обрізання кущів на території 2,4 тис. будинків;
  • підготували та оформили 1,7 тис. клумб;
  • посадили 26 тис. багаторічних квітів;
  • висадили 402 дерева, 2,2 тис. кущів і понад 2 тис. однорічних квітів.

Провели весняне впорядкування міста комунальники Харкова

Провели весняне впорядкування міста комунальники Харкова

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, впорядкування, харків
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