01.05.2023 16:59 Дмитро Колонєй
Комунальники Харкова провели весняне впорядкування міста
Про роботи, які буди проведені бригадами підприємства, поінофрмували у КП «Харківблагоустрій».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій», підприємтво обслуговує понад 7,1 тис. багатоквартирних будинків, а загальна площа санітарного очищення прибудинкових територій складає 1,5 тис. га. Фахівці підприємтва виконали занчний об'єм робіт по місту:
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очистили 1,4 тис. га прибудинкових територій після зими та додатково очистили 212 га території загального користування;
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обрізали сухе гілля та дрібну сушу на деревах на прилеглій території 1,1 тис. будинків;
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виконали санітарне обрізання кущів на території 2,4 тис. будинків;
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підготували та оформили 1,7 тис. клумб;
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посадили 26 тис. багаторічних квітів;
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висадили 402 дерева, 2,2 тис. кущів і понад 2 тис. однорічних квітів.
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