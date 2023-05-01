01.05.2023 18:19 Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік обікрав держбюджет на мільйони

На Харківщині заарештували чоловіка, який провернув шахрайську схему.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, у 2018 році між держпідприємством та ТОВ укладено договори про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг Моначинівка - Прилютове, Вільшана - Новоєгорівка та Тавільжанка - Петропавлівка.

Читайте також: Хитрі харківські ділки залишаться без ділянки землі вартістю у 100 мільйонів

Але ділок вирішив, що бюджетні кошти мають піти йому в кишеню. Він організував виконання робіт із використанням меншої кількості асфальтобетонної суміші, ніж було необхідно. Проте в офіційні документи службовець забезпечив внесення відомостей про те, що нібито все зроблено відповідно до умов договору.

На підставі переданих держпідприємству документів на рахунок ТОВ надійшли бюджетні кошти за роботи, які фактично в повному обсязі виконані не були. Свої незаконними діями директор спричинив державі матеріальну шкоду на суму понад 2,3 млн гривень. Вказані порушення підтверджено висновками судових будівельно-технічних експертиз.

За клопотанням облпрокуратури зловмисника взято під варту.



