01.05.2023 18:31 Дмитро Колонєй
Ворог тримає війська на кордоні та обстрілює селища Харківщини
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:
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На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати війська у прикордонних з Україною районах агресора та здійснив мінометні та артилерійські обстріли 4 населених пунктів Харківщини: Уди, Гоптівка, Стрілеча і Хатнє.
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На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 7 населених пунктів Харківщини: Фиголівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове.
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