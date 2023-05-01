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01.05.2023  18:31   Дмитро Колонєй

Ворог тримає війська на кордоні та обстрілює селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:  
 
  • На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати війська у прикордонних з Україною районах агресора та здійснив мінометні та артилерійські обстріли 4 населених пунктів Харківщини: Уди, Гоптівка, Стрілеча і Хатнє.
  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 7 населених пунктів Харківщини: Фиголівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове. 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 30 квітня 2023 року.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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