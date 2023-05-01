01.05.2023 19:24 Дмитро Колонєй

На Харківщині продавець зробив протизаконний вчинок

Неправомірну дію на Харківщині зафіксували правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 1 травня 2023 року в ході патрулювання Новоъ Водолаги працівники сектору ювенальної превенції ХРУП № 1 виявили та задокументували факт продажу 14-літньому хлопцю електронної цигарки із рідиною, що містить 1,8% нікотину.

Правоохоронці склали щодо реалізатора закладу протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Працівники ювенальної превенції закликають субʼєктів господарської діяльності перевіряти вік покупця під час здійснення продажу алкогольних та тютюнових виробів. Поліцейські попереджають про адміністративну відповідальність, яка настає не тільки для реалізатора закладу, а також для його власника.



