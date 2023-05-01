01.05.2023 20:07 Дмитро Колонєй

У Харкові триває ремонт постраждалих будинків (фото)

Про хід ремонту будівель розповіли у КП «Харківжилбуд» та АТ «Житлобуд-2».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Холодногірському районі робітники АТ «Житлобуд-2» продовжують ремонтувати м’яку покрівлю, балкони та під’їзд у будинку на вул. Великій Панасівській. Цей житловий будинок був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів та потребував відновлення.

З початку року працівники КП «Харківжилбуд» закрили понад 640 вікон у квартирах, місцях загального користування та на техповерхах, відремонтували понад 270 дверей і встановили вісім нових дверей. Також вони відремонтували 28 покрівель, відновили стіни, перекриття і під'їзди у 17 будинках, пошкоджених після обстрілів.

Зараз триває ремонт покрівель у житлових будинках на вул. Миру, вул. Біблика, вул. Енергетичній, вул. Франтішека Крала, вул. Мохнацькій, вул. Тархова, вул. Шарикова, у в-ді Фесенківському, на пр. Героїв Харкова та пр. Героїв Сталінграда. Крім того, тривають відновлювальні роботи у пошкоджених будинках у пров. Северина Потоцького та на пр. Героїв Харкова.

Також працівники підприємства долучились до міської акції «Зелена весна» та провели ремонт/демонтаж 628 елементів благоустрою та дитячих/спортивних майданчиків, привели до ладу території майданчиків в Індустріальному районі.



