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01.05.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Зловмисник ледь не погубив пацієнтів харківської лікарні

Харківські поліцейські викрили порушника.

Погубити пацієнтів харківскої лікарні міг зловмисник
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 1 травня 2023 року під час патрулювання Слобідського району міста Харкова до групи реагування поліції охорони звернувся співробітник місцевої лікарні. На території медичного закладу підозрілий чоловік метушився біля кисневої підстанції. 
 
Прибувши на місце події, поліцейські роти Управління поліції охорони затримали громадянина, який пошкодив електричний кабель. Чоловік знеструмив підстанцію лікарні та повністю зупинив подачу кисню. Своїми діями він створив загрозу життю та здоров’ю пацієнтам інфекційної лікарні.
 
40-річного уродженця Донецької області передали слідчо-оперативній групі відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області для встановлення усіх обставин.
 
Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  крадіжка, харків
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