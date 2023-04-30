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30.04.2023  18:19   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли 14 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 30 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:  
 
 
  • На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах РФ. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 7 населених пунктів Харківщини: Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Лошакове.
  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 7 населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка, Берестове.
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив думку Кирило Буданова щодо  обстановки та його дав прогноз розвитку ситуації на фронті,  щодо ПВК та майбутнього РФ.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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