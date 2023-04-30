30.04.2023 15:43 Дмитро Колонєй
Кирило Буданов розповів, що буде з війсковими злочинцями, російскими ПВК та Росією
Очільник військової розвідки оцінив обстановку та дав прогноз розвитку ситуації
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланнмя на ГУР МО України, начальник управління генерал-майор Кирило Буданов зазначив наступне:
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Коментуючи заяви представників США та НАТО про постачання обіцяної Україні для контрнаступу зброї, зокрема 2000 одиниць бронетехніки, генерал Кирило Буданов вкотре наголосив на важливому значенні контрнаступальної операції, основна мета якої ― звільнення всіх українських територій.
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Україна, щонайменше, зможе поліпшити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження воєнної логістики росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу.
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Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу. Для цього в України достатньо власних сил і засобів.
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Нині держава-агресор прагне взяти під контроль численні російські воєнізовані угруповання. За словами Кирила Буданова, нова структура, яку намагається створити рф, матиме на меті поставити так звані пвк під управління російського генерального штабу:
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Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності», — зазначив Кирило Буданов, підтвердивши, що нині росія здатна щомісячно мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів.
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На питання, чи не є його прогнози про неможливість росії затягувати війну, а також про її ймовірний розпад, занадто оптимістичними, Кирило Буданов заявив: «Можу сказати тільки одне ― час покаже. Я залишаюсь на своїй позиції», ― підсумував Кирило Буданов.
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