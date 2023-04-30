Ігор Терехов привітав усіх з днем поріднених міст

Ігор Терехов нагадав також, що у Харкова майже три десятки міст-побратимів.
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День схилятиме до нестандартних рішень, а це означає, що ваші шанси на вирішення будь-яких питань будуть дуже високі, особливо, якщо спрямувати свою енергію в потрібне русло.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
Свято захисників кордону було перенесено на 30 квітня указом Президента України з нагоди 100-річчя створення прикордонного відомства.
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