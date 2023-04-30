30.04.2023 16:19 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав усіх з днем поріднених міст

Ігор Терехов нагадав також, що у Харкова майже три десятки міст-побратимів.



Ігор Терехов привітав усіх з днем поріднених міст



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі звернувся із привітаннями до містян:

"Сьогодні у світі відзначають день поріднених міст.

У Харкова таких вже 28. Це міста-побратими з різних куточків світу - від португальського Порту до китайського Цзінаня.

Міста, з якими нас обʼєднує головне, - спільність інтересів, цінностей та готовність прийти на допомогу один одному в найскрутніші часи.

І війна, що стала однаково важким випробуванням для всіх нас, особливо переконала у цьому.

Я щиро дякую усім нашим зарубіжним друзям за підтримку на всіх фронтах. За побратимство у всьому, починаючи з солідарності й закінчуючи гуманітарною допомогою та патронатством над постраждалими обʼєктами.

Обіцяю й надалі докладати максимум зусиль для розвитку двосторонніх відносин між нашими громадами.".



