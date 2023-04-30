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30.04.2023  16:19   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав усіх з днем поріднених міст

Ігор Терехов нагадав також, що у Харкова майже три десятки міст-побратимів.


Ігор Терехов привітав усіх з днем поріднених міст
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі звернувся із привітаннями до містян:
 
"Сьогодні у світі відзначають день поріднених міст. 
 
У Харкова таких вже 28. Це міста-побратими з різних куточків світу - від португальського Порту до китайського Цзінаня.
 
Міста, з якими нас обʼєднує головне, - спільність інтересів, цінностей та готовність прийти на допомогу один одному в найскрутніші часи. 
 
І війна, що стала однаково важким випробуванням для всіх нас, особливо переконала у цьому. 
 
Я щиро дякую усім нашим зарубіжним друзям за підтримку на всіх фронтах. За побратимство у всьому, починаючи з солідарності й закінчуючи гуманітарною допомогою та патронатством над постраждалими обʼєктами. 
 
Обіцяю й надалі докладати максимум зусиль для розвитку двосторонніх відносин між нашими громадами.".
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківській міській голова Ігор Терехов привітав з Днем прикордонника України.
 
 

Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, міста-побратими, харків
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