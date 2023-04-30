30.04.2023 17:00 Дмитро Колонєй

В Україні вилучать з обігу низку банкнот

Мова йде про банкноти чотирьох номіналів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Соцпортал, Нацбанк України повністю вилучиє з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 і 100 гривень зразків 2003-2007 років, поступово замінюючи.

5 і 10 паперових грн замінять на монети зразка 2018 року, 20 і 100 грн. будуть в обігу тільки нового зразка.

Банки не видаватимуть такі банкноти з кас і не поповнюватимуть ними банкомати. Їх вилучать з обігу і передадуть до Національного банку для подальшої утилізації, - повідомили в НБУ.



