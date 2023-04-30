30.04.2023 17:44 Дмитро Колонєй
Прогулянка із собакою на повідку небезпечна: чим саме
Результати дослідження американських вчених
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Medical Xpress, дослідники з Університету та Школи громадської охорони здоров'я Блумберга Джона Хопкінса, використовуючи базу даних Національної електронної системи спостереження за травмами, яка перебуває у віданні Комісії з безпеки споживчих товарів США, дослідники виявили таке:
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приблизно 422 659 дорослих звернулися за медичною допомогою до відділень невідкладної допомоги США з травмами, отриманими внаслідок вигулу собак на повідку з 2001 по 2020 рік.
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Майже половина всіх пацієнтів були дорослими віком від 40 до 64 років, а 75% пацієнтів становили жінки.
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Більшість травм сталася через падіння після того, як їх потягли, заплутали або спіткнули про повідець, прив'язаний до собаки, яку вони вигулювали.
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Трьома найпоширенішими травмами серед усіх дорослих були по порядку перелом пальця, черепно-мозкова травма і розтягнення або перенапруга плеча. ЧМТ та перелом стегна були двома найбільш поширеними травмами серед дорослих у віці 65 років та старше. ЧМТ, виявлені в цьому дослідженні, включали як струси мозку, так і неструсучі внутрішні травми голови, які можуть включати забій головного мозку (забитий тканини головного мозку), епідуральну гематому (кровотеча над зовнішньою оболонкою мозку) або субдуральну гематому (крововиливи під зовнішню оболонку) мозку). ).
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Жінки з травмами, пов'язаними з вигулом собак, на 50% частіше, ніж чоловіки, одержують переломи.Літні люди, що вигулюють собак, більш ніж утричі частіше падали, більш ніж у два рази частіше одержували переломи і на 60% частіше одержували ЧМТ, ніж молоді люди, що вигулюють собак.
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За 20-річний період річна частота травм через вигул собак на повідку збільшилася більш ніж у чотири рази. Дослідники стверджують, що ця тенденція може бути пов'язана з одночасним зростанням кількості власників собак та заохоченням вигулу собак для покращення фізичної форми.
Запропоноване вирішення проблеми.
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підвищувати обізнаність власників собак та обговорювати зі своїми пацієнтами потенційні травми, пов'язані з вигулом собак на повідку.
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перевіряти клініцистами наявність свійських тварин, оцінювати ризик переломів та падінь, а також обговорювати безпечні методи вигулу собак під час регулярних відвідувань для підтримки здоров'я цих уразливих груп.
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прив'язувати своїх собак скрізь, де це потрібно за законом.
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