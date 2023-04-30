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30.04.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Харків'янка перемогла у Міжнародному літературному конкурсі

Харків'янка успішно взяла участь у традиційному творчому змаганні.

Перемогла у Міжнародному літературному конкурсі харків'янка Вікторія Синельник
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Міськраду, учениця 6 класу ліцею №75 Вікторія Синельник перемогла у ХIII Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка. Її наставник - вчитель української мови та літератури Віра Боброва.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  перемога, конкурс, харків
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