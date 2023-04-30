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30.04.2023  19:58   Дмитро Колонєй

Допоможіть знайти: у Харкові зник дідусь з Нової Баварії

У Харкові майже десять днів розшукують 68-річного Івана Семеренко.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на пошуковий загін Мілена, 19 квітня 2023 року зі свого будинку по вулиці Кибальчича вийшов худорлявий сововолосий із залисною зпереду чоловік 165 см на зріст, 68-річний Іван Сергійович Семеренко. Він попрямуав до району Пилипівки та зник.    
 
Всіх, хто має інформацію про зни клого чоловіка, прохаємо звертатися за телефонами +38 (068) 777-0-112 або 102.
 

Источник:   ПЗ Мілена
 Тэги:  розшук, пошук, харків
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