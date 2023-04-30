30.04.2023 21:31 Дмитро Колонєй

Які десять продуктів шкідливі для вашого здоров'я: думка дієтологів

Якщо ви постійно їсте нездорову їжу, то згодом ваше тіло швидше за все заплатить за це.

Як пише РЕДПОСТ, посилаючись на Тhе Sun, першопричиною низки хвороб є неправильне харчування - відсутність гідного харчування може збільшити ризик серцевих захворювань, ожиріння, діабету 2 типу та як мінімум 13 різних видів раку. Поживна дієта життєво важлива для здорового тіла і розуму, тому які продукти ми повинні виключити або, принаймні, скоротити, щоб зберегти хороше здоров'я на думку англійських дієтологів Роба Хобсона і Ріаннона Ламберта

Пончики з джемом

Хоча ці солодкі ласощі можуть бути чудовими на смак, вони містять біле борошно і цукор, а також обсмажені у фритюрі. Всього один пончик з джемом містить близько 330 калорій та п'ять чайних ложок цукру в одній порції, а також містить багато насичених жирів.

Сосиски

Цей перероблений м'ясний продукт відрізняється високим вмістом насичених жирів та містить велику кількість солі, а також добавок, таких як нітрати та нітрити. Дієта з високим вмістом переробленого м'яса, такого як ковбаси, є фактором ризику розвитку колоректального раку. Якщо ви збираєтеся їсти сосиски на вечерю, вибирайте якість та перевіряйте інгредієнти на звороті. Переконайтеся, що вміст м'яса високий, а вміст солі якнайменше.

Кола

Рідкий цукор шкідливий здоров'ю. В одній банці коли міститься сім чайних ложок цукру. Калорії, що містяться в цьому та інших підсолоджених напоях, порожні, оскільки вони не містять інших поживних речовин, а їх надлишок може призвести до збільшення ваги та погіршення здоров'я зубів. Зберігайте газовані напої для особливих випадків, а якщо вам необхідно вибрати газовану воду, віддайте перевагу дієтичним версіям, які містять менше цукру і менше калорій.

Смажене курча

Популярна їжа на винос, яка може порадувати ваші смакові рецептори, але напевно не принесе користі вашому здоров'ю.Смажена курка багата на насичені жири, які можуть збільшити ризик серцевих захворювань. Він також містить купу солі, яка може підвищити кров'яний тиск при надмірному вживанні.Всього дві смажені курячі ніжки містять близько 500 калорій, 2,5 г солі і велику кількість насичених жирів.

Фруктовий сік із додаванням цукру

Незважаючи на те, що склянка фруктового соку є гарним джерелом вітаміну С та фолієвої кислоти, необхідних для хорошого здоров'я, деякі фруктові соки насправді містять додатковий цукор на додаток до природних цукрів, які вже забезпечені організмом. фруктів. Дієтологи радять перевірити етикетку; Якщо бачите доданий цукор у списку інгредієнтів, виберіть іншу марку.

Сухі сніданки з цукром

Пластівці для сніданку збагачені поживними речовинами, а деякі з них не такі багаті на цукор, що робить їх хорошим вибором для сніданку в рамках збалансованої дієти», — каже Роб. Однак деякі з них більше схожі на пудинги, тому що містять велику кількість цукру та навіть шматочки шоколаду. Від таких краще триматися подалі.

Гранола та мюслі Їх часто називають здоровим варіантом сніданку, насправді можуть містити багато цукру, олії та, в деяких випадках, солі. Насправді, у деяких мюслях може бути стільки ж цукру, скільки в стандартному десерті. Завжди перевіряйте етикетку на передній частині пакета та цукор на звороті. Щоб дати вам уявлення, низьким вмістом цукру вважається менше 5 г на 100 г. Чому б не зробити свій власний? Білий цукор Ще один очевидний вибір, але у Великій Британії ми їмо занадто багато білого цукру. Занадто багато білого цукру в раціоні пов'язане зі збільшенням ваги та підвищеним ризиком багатьох захворювань, включаючи діабет 2 типу, хвороби серця та ожиріння. Чи не можете пити чай або каву без додавання чайної ложки цукру? Спробуйте перейти на підсолоджувач і поступово зменшуйте його кількість. Шоколадні батончики з високим вмістом білка Те, що щось багате на білок, не означає, що воно корисне для здоров'я. Багато брендів шоколадних батончиків в даний час виробляють версії з високим вмістом білка, але, хоча вони можуть містити до 20 г білка, вони містять велику кількість цукру (близько трьох чайних ложок) та насичених жирів. Якщо вам потрібен білок, вживайте пісні джерела, такі як курка, індичка, риба, яйця та тофу. Все ще голодний? Побалуйте себе шоколадною плиткою розміром із закуску, щоб задовольнити свою тягу до солодкого. Молочний та білий шоколад Шоколад, особливо молочний та білий, може містити велику кількість цукру. Це надає їм солодкого смаку і допомагає прибрати гіркоту, властиву темному шоколаду. Більше споживання доданого цукру може викликати проблеми зі здоров'ям ротової порожнини з нашими зубами.



