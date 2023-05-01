Прогноз погоди у Харкові на 1 травня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 36%. Температура повітря +7°...+10°C (відчувається як +7°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 21%. Температура повітря +12°...+13°C (відчувається як +12°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 13%. Температура повітря +13°...+12°C (відчувається як +12°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
У минулі часи вважалось, що якщо початок травня теплий, то в кінці обов'язково буде холодно, і навпаки. Це час ранніх гроз. На початку травня цвіте в'яз, аґрус, зеленіє чорна смородина.
Щоб день пройшов продуктивно, зірки радять уникати будь-яких спроб оточуючих втягнути вас у дискусію, а тим більше в суперечку.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
1 травня в Укрыїні відзначається День весни і праці.
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