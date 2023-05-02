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02.05.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 2 травня

За добу офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 32 випадки зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 943 осіб. Одужало 311 601 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1976 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, одна особа померла.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 1 травня.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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