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02.05.2023  19:33   Дмитро Колонєй

В Україні продовжує дорожчати капуста

Зростання цін йде вже не один тиждень.

Дорожчає капуста в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Ukr Agro Consult,  в Україні ростають ціни на торішню білокачанну капусту,
 
 
Причина зростання цін
  • пропозиція капусти врожаю 2022 року стрімко скорочується, 
  • масові поставки цієї продукції нового врожаю ще не почалися.оскільки більшість українських виробників наразі вже завершили сезон реалізації;
  • попит зберігається досить високим
 
На сьогодні українські фермери пропонують до продажу торішню білокачанну капусту по 25-30 грн/кг ($0,68-0,82//кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж тижнем раніше.
 
Варто зазначити, що ціни на торішню капусту на українському ринку на сьогодні в середньому в 1,5 раза вищі, ніж на початку травня минулого року. При цьому багато гравців ринку не виключають, що підвищувальний ціновий тренд у цьому сегменті збережеться і надалі. Свою думку вони аргументують тим, що пропозиція білокачанної капусти врожаю 2022 року продовжує стрімко скорочуватися.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на низку популярних та важливих продуктів знизилися ціни.
 
 

Источник:   Ukr Agro Consult
 Тэги:  ціни, капуста, здорожчання
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