02.05.2023 19:33 Дмитро Колонєй
В Україні продовжує дорожчати капуста
Зростання цін йде вже не один тиждень.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Ukr Agro Consult, в Україні ростають ціни на торішню білокачанну капусту,
Причина зростання цін
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пропозиція капусти врожаю 2022 року стрімко скорочується,
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масові поставки цієї продукції нового врожаю ще не почалися.оскільки більшість українських виробників наразі вже завершили сезон реалізації;
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попит зберігається досить високим
На сьогодні українські фермери пропонують до продажу торішню білокачанну капусту по 25-30 грн/кг ($0,68-0,82//кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж тижнем раніше.
Варто зазначити, що ціни на торішню капусту на українському ринку на сьогодні в середньому в 1,5 раза вищі, ніж на початку травня минулого року. При цьому багато гравців ринку не виключають, що підвищувальний ціновий тренд у цьому сегменті збережеться і надалі. Свою думку вони аргументують тим, що пропозиція білокачанної капусти врожаю 2022 року продовжує стрімко скорочуватися.
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