02.05.2023 19:33 Дмитро Колонєй

В Україні продовжує дорожчати капуста

Зростання цін йде вже не один тиждень.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Ukr Agro Consult, в Україні ростають ціни на торішню білокачанну капусту,

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Причина зростання цін

пропозиція капусти врожаю 2022 року стрімко скорочується,

масові поставки цієї продукції нового врожаю ще не почалися.оскільки більшість українських виробників наразі вже завершили сезон реалізації;

попит зберігається досить високим

На сьогодні українські фермери пропонують до продажу торішню білокачанну капусту по 25-30 грн/кг ($0,68-0,82//кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж тижнем раніше.

Варто зазначити, що ціни на торішню капусту на українському ринку на сьогодні в середньому в 1,5 раза вищі, ніж на початку травня минулого року. При цьому багато гравців ринку не виключають, що підвищувальний ціновий тренд у цьому сегменті збережеться і надалі. Свою думку вони аргументують тим, що пропозиція білокачанної капусти врожаю 2022 року продовжує стрімко скорочуватися.



