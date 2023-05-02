    
Главная Новини Харкова Влада Харківські бійці отримали дрони від пражан (фото)
02.05.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Харківські бійці отримали дрони від пражан (фото)

Представники Харківської міської ради та муніципалітету Праги обговорили низку напрямків співпраці між містами.

Отримали дрони від пражан харківські бійці
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у заході взяли перший заступник міського голови Олександр Новак, заступник міського голови Тетяна Чечетова-Терашвілі, член Празької міської Асамблеї Давид Прохазка та радниця міністра з науки, досліджень та інновацій уряду Чехії Таїсія Кривошей. Мова йшла про співпрацю у сферах освіти, транспорту та ІТ-галузі.
 
Отримали дрони від пражан харківські бійці
 
Олександр Новак подякував народу Чехії за підтримку і окреслив ті сфери, в яких Харків потребує підтримки.
 
«Місто продовжує зазнавати обстрілів, але ми працюємо над його відновленням. Готуємо Генеральний план, відновлюємо житлові будинки та інфраструктуру», - зазначив перший віце-мер.
 
Отримали дрони від пражан харківські бійці
 
У свою чергу представники муніципалітету Праги передали дрони бійцям харківського 227-го батальйону Сил територіальної оборони. За словами Давида Прохазки, зараз Чехія одностайно підтримує Україну в її прагненні стати повноправним членом ЄС та готова й надалі допомагати українцям.
 
Отримали дрони від пражан харківські бійці
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про перемовини щодо напрямків двосторонньої співпраці Харкова із Албанією.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  співробітництво, прага, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.04 Влада Зі Швеції у Харків привезли та презентували унікальні документи (фото)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 