02.05.2023 19:00 Дмитро Колонєй

Харківські бійці отримали дрони від пражан (фото)

Представники Харківської міської ради та муніципалітету Праги обговорили низку напрямків співпраці між містами.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у заході взяли перший заступник міського голови Олександр Новак, заступник міського голови Тетяна Чечетова-Терашвілі, член Празької міської Асамблеї Давид Прохазка та радниця міністра з науки, досліджень та інновацій уряду Чехії Таїсія Кривошей. Мова йшла про співпрацю у сферах освіти, транспорту та ІТ-галузі.

Олександр Новак подякував народу Чехії за підтримку і окреслив ті сфери, в яких Харків потребує підтримки.

«Місто продовжує зазнавати обстрілів, але ми працюємо над його відновленням. Готуємо Генеральний план, відновлюємо житлові будинки та інфраструктуру», - зазначив перший віце-мер.

У свою чергу представники муніципалітету Праги передали дрони бійцям харківського 227-го батальйону Сил територіальної оборони. За словами Давида Прохазки, зараз Чехія одностайно підтримує Україну в її прагненні стати повноправним членом ЄС та готова й надалі допомагати українцям.



