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07.05.2023  20:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік будував кар’єру при окупаційній владі, а потім втік

Прихильнику загарбників на Харківщині оголошено підозру.

Співпрацював з ворогом, будував кар’єру при окупантах, а потім втік чоловік на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Харківську прокуратуру, 47-річний мешканець смт Дворічна Куп’янського району,.коли населений пункт перебував під контролем загарбників, перейшов на бік загарбниківчолові:
  • добровільно обійняв посаду «и. о. помощника начальника Двуречанского территориального управления Купянской военно-гражданской администрации Харьковской области»;
  • займався вирішенням соціально-побутових питань мешканців с. Кам’янка Куп’янського району;
  • давав розпорядження з благоустрою населеного пункту;
  • організовував видачу місцевому населенню дров, а також грошових коштів у розмірі 10 000 російських рублів під виглядом гуманітарної допомоги від держави-агресорки.
 
Наразі підозрюваний переховується від слідства — вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
 
Чоловіку загрожує тюремний строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що суд надовго відправив за грати чоловіка, який служив в окупаційній поліції на Харківщині.
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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