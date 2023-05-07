07.05.2023 20:19 Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік будував кар’єру при окупаційній владі, а потім втік

Прихильнику загарбників на Харківщині оголошено підозру.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на Харківську прокуратуру, 47-річний мешканець смт Дворічна Куп’янського району,.коли населений пункт перебував під контролем загарбників, перейшов на бік загарбниківчолові:

добровільно обійняв посаду «и. о. помощника начальника Двуречанского территориального управления Купянской военно-гражданской администрации Харьковской области»;

займався вирішенням соціально-побутових питань мешканців с. Кам’янка Куп’янського району;

давав розпорядження з благоустрою населеного пункту;

організовував видачу місцевому населенню дров, а також грошових коштів у розмірі 10 000 російських рублів під виглядом гуманітарної допомоги від держави-агресорки.

Наразі підозрюваний переховується від слідства — вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Чоловіку загрожує тюремний строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.



