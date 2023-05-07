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07.05.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Обстріли окупантів: в ЗСУ пояснили, чому Росія постійно змінює тактику ударів

Стало відомо, чому загарбники часто змінюють тактику повітряного терору України.

Змінює постійно тактику обстрлів Росія: чому саме пояснили у ЗСУ
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк. В ефірі телемарафону вона зазначила, що 
останніми тижнями ворог активізував авіацію, тому в Україні почастішали повітряні тривоги. Однією з цілей окупантів є психологічний тиск на населення.
 

Причини постійних змін тактики обстрілів з боку РФ

  1. окупанти намагаються знайти спосіб обійти систему протиповітряної оборони України
  2. не мають великого запасу ракет. 
 
"Тобто використовують те, що в них вже залишилося. Високоточну зброю трішки економлять, іншу... використовують, завдяки чому випробовують і вивіряють, де ж саме система протиповітряної оборони", — додала речниця.
 
6 травня 2023 року ворог поповнив у Чорному морі корабельне угруповання чотирма надводними ракетоносіями.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ Кирило Буданов наводив прогноз Кирило Буланова чи буде наступати Росія та як буде використовувати накопичені ракети.
 
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Источник:   Тrue.ua
 Тэги:  агрессия россии, обстріли, україна
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