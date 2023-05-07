07.05.2023 21:00 Дмитро Колонєй
Обстріли окупантів: в ЗСУ пояснили, чому Росія постійно змінює тактику ударів
Стало відомо, чому загарбники часто змінюють тактику повітряного терору України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк. В ефірі телемарафону вона зазначила, що
останніми тижнями ворог активізував авіацію, тому в Україні почастішали повітряні тривоги. Однією з цілей окупантів є психологічний тиск на населення.
Причини постійних змін тактики обстрілів з боку РФ
-
окупанти намагаються знайти спосіб обійти систему протиповітряної оборони України
-
не мають великого запасу ракет.
"Тобто використовують те, що в них вже залишилося. Високоточну зброю трішки економлять, іншу... використовують, завдяки чому випробовують і вивіряють, де ж саме система протиповітряної оборони", — додала речниця.
6 травня 2023 року ворог поповнив у Чорному морі корабельне угруповання чотирма надводними ракетоносіями.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0