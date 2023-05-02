02.05.2023 14:46 Дмитро Колонєй

У ГУР розповіли, з якої території ворог найбільше загрожує Україні

Від якої території потрібно відрізати Росію

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, представник ГУР МО України Андрій Черняк та колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес співпадають у поглядах на ситуацію, яка склалася.

«Я вважаю, що Крим є вирішальним для цієї війни. Доки росія окупує Кримський півострів, Україна не буде захищеною. Якщо ви подивитесь на карту, то Крим з російськими військами нагадує кинджал, спрямований в живіт України», — заявив Бен Годжес під час експертного інтерв’ю “Spirit of America”.

Зі свого боку представиник воєнної розвідки України зазначив:

«Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму — зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий «кримський жест доброї волі».

За його словами, Україна не припиняє вживати відповідних заходів на кримському напрямку, про що, зокрема, свідчать нещодавні події на території півострова:

«Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Кескладасярчі до росії — це правильна реакція. ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим, поки така опція ще є», — підсумував представник ГУР МО України.



