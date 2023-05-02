Який радіаційний фон в Харкові та області на 2 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 2 травня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,11 – 0,17 мкЗв/год:
по Харківській області – 0,10 – 0,15 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 2 травня.
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Будь-які справи, що вимагають чіткості, наполегливості та конкретики, будуть даватися легше звичайного, так що не пропустіть хорошу можливість поставити всі крапки над i.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Якщо ви любите рибу тунець, то можете сміливо відзначити в календарі червоним 2 травня.
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