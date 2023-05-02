02.05.2023 15:09

Які букмекерські контори – найкращі в Україні?

Знайти букмекерську контору, особливо новачку, який уперше береться за такий пошук – задача з зірочкою. Особливо сьогодні, коли кількість подібних платформ постійно збільшується, і серед них з'являються у тому числі шахраї.

Саме тому важливо шукати платформи, на яких зібрано список найкращих та найбільш надійних букмекерів. На що звертати увагу, обираючи українські букмекерські контори та які з них сьогодні вважаються найбільш надійними? Про це ми далі детальніше і поговоримо.

Як вибрати букмекерську контору?

Отже, перше, що варто обговорити: усі критерії пошуку букмекера. Кількість таких контор сьогодні складає понад сотню. Тому важливо вміти фільтрувати компанії та обирали лише ті, які заслужено вважаються перевіреними та надійними. І новачкам, і досвідченим гравцям, які вже роками займаються ставками на спорт, ми рекомендуємо звертати увагу на такі критерії:

Широта лінії

Уважно вивчить сайт букмекерської контори та подивіться: які види спорту прописані в каталозі. Чим їх більше, тим краще. Так ви зможете обрати потрібний варіант. Важливо, аби на сайті були представлені не лише популярні турніри та види спорту, але й більш ексклюзивні та нестандартні варіанти.

Звісно, найбільш популярними сьогодні вважаються:

футбол;

теніс;

волейбол;

баскетбол;

кіберспорт.

Однак багато платформ пропонують зробити ставку, наприклад, на такі види спорту як, гандбол, футзал тощо.

Надійність та безпека

Ви віддаєте букмекерам свої гроші, й важливо перевірити наскільки надійною є компанія. За це відповідає наявність ліцензії, що підтверджує, що букмекер дійсно пройшов усі ступені перевірки та отримав дозвіл на виконання своєї роботи.

Пошук ліцензії дозволить уникнути сайтів-одноденок, які швидко створюються для виманювання грошей, а потім так само несподівано зникають.

Додатковий плюс: сучасні системи шифрування даних, які запобігають витоку інформації до третіх осіб. Що особливо важливо, адже на сайті ви також будете залишати свої персональні дані, включно з реквізитами банківських карток.

Зручність сайту

Якщо ви вперше бажаєте зробити ставку на спорт, важливо обрати платформу, розробники якої створили дійсно зручний та інтуїтивно зрозумілий сайт. Ігри мають бути розділені на різні категорії, по всім видам спорту бажано мати необхідну інформацію, включно з історією матчів, турнірною таблицею.

Звертайте увагу, чи є на сайті метод зв'язку з менеджерами букмекерської контори. Технічна підтримка – важливий аспект, адже вона може знадобитися як під час реєстрації, так і безпосередньо під час поповнення депозиту чи виведення виграшу.

Методи поповнення та виведення грошей

Про способи здійснення грошових транзакцій варто поговорити окремо. Чим більшим буде їхній перелік, тим краще.

Найбільш універсальним популярним варіантом був і залишається банківський переказ. Усе, що вам потрібно для цього: вказати реквізити карти. Втім, сьогодні букмекери пропонують й інші варіанти поповнення та виведення грошей:

платіжні онлайн-термінали;

електронні гаманці;

оператори мобільного зв'язку тощо.

На що звертати увагу, обираючи букмекера:

бонуси для новачків та постійних гравців;

ліміти за ставками;

наявність мобільної версії сайту або додатку для смартфона.

Рейтинг найкращих букмекерських контор в Україні станом на 2023 рік

Які букмекерські контори сьогодні вважаються найбільш популярними на території України? Ті, які успішно пройшли перевірку за всіма перерахованими вище критеріями. Це, наприклад такі компанії, як BetWinner, Favbet, 22Bet, MelBet, GG-Bet, 1win тощо.

Ретельний пошук букмекерської контори дозволяє уникнути співпраці з шахраями та отримати неприємний досвід втрати грошей. Таким чином ставки на спорт стають більш надійними, а отже, принесуть ще більше задоволення.



