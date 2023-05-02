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02.05.2023  15:39   Дмитро Колонєй

Комунальники прибирали берега річки у центрі Харкова

Які ще роботи виконали працівники підприємства розповіли у КП "КВЗК" Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахів підприємства виконали низку робіт по місту:
  • відремонтували дощоприймальні колодязі на вуицях Гвардійців Широнінців, Полтавський Шлях та Ахсарова;
  • промили ділянки зливостоків на вул. Профспілковій та вул. Дудинської;
  • скосили поросль та прочистили водовідвідні канави на вулицях Коперника, Бригадній та Лисичанській;
  • скошують траву на схилах берегів річки Харків у центральній частині міста.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у житловому районі Харкова перекладають водоводи.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, зливи, харків
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