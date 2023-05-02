СБУ викрила харків'янина, який виправдовував російську агресіюа

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Гороскоп на 2 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Будь-які справи, що вимагають чіткості, наполегливості та конкретики, будуть даватися легше звичайного, так що не пропустіть хорошу можливість поставити всі крапки над i.

Прогноз погоди у Харкові на 2 травня Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.