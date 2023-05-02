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02.05.2023  16:30   Дмитро Колонєй

СБУ викрила харків'янина, який виправдовував російську агресіюа

Харків'янину, який підтримував дії ворога, оголосили підозру.

Підтримував дії окупантів та викритий СБУ мешканець Харкова
 
Як повідомляє  РЕДПОСТ, із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, контррозвідка Служби безпеки України викрила  37-річний мешканець Харківської області, який переселився з Волноваського району Донеччини. Під час агресії РФ чоловік підтримував дії ворога:
 
  • у 2022 році неодноразово розміщував на власній сторінці у мережі "Фейсбук" відеоролики з виправдовуванням збройної агресії росії проти України та із глорифікацією її учасників.
  • у цих роликах розповсюджував брехливі наративи кремлівської пропаганди про нібито рятівну місію країни-агресорки стосовно України, а також схвалювалися дії російських військовослужбовців та учасників незаконних збройних формувань держави-агресора.
 
Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза мовлення підтвердила незаконність дій ворожого агітатора.
 
Слідчі Служби безпеки повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України  (поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинене повторно).
 
Наразі йому обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою.
 
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав, що у Харкові за матеріалами СБУ засуджено чоловіка, який «здавав» позиції української ППО
 

 


Источник:   Фейсбук Владислава Абдули
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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