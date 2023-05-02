02.05.2023 16:30 Дмитро Колонєй
СБУ викрила харків'янина, який виправдовував російську агресіюа
Харків'янину, який підтримував дії ворога, оголосили підозру.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, контррозвідка Служби безпеки України викрила 37-річний мешканець Харківської області, який переселився з Волноваського району Донеччини. Під час агресії РФ чоловік підтримував дії ворога:
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у 2022 році неодноразово розміщував на власній сторінці у мережі "Фейсбук" відеоролики з виправдовуванням збройної агресії росії проти України та із глорифікацією її учасників.
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у цих роликах розповсюджував брехливі наративи кремлівської пропаганди про нібито рятівну місію країни-агресорки стосовно України, а також схвалювалися дії російських військовослужбовців та учасників незаконних збройних формувань держави-агресора.
Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза мовлення підтвердила незаконність дій ворожого агітатора.
Слідчі Служби безпеки повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинене повторно).
Наразі йому обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою.
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