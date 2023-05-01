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01.05.2023  16:30   Дмитро Колонєй

У Харкові за матеріалами СБУ засуджено чоловіка, який «здавав» позиції української ППО

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини 53-річного мешканця Салтівського житлового масиву Харкова - одного з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів.

Засуджено за матеріалами СБУ чоловіка, який «здавав» позиції української ППО. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, за матеріалами судового розгляду, влітку минулого року зловмисник викладав у соцмережах інформацію про позиції бойових розрахунків протиповітряної оборони ЗСУ на території Харкова.
 
Підрозділи Сил оборони прикривали місто від масованого ворожого обстрілу, у той період, коли майже щоночі обстрілювали Харків балістичними і крилатими ракетами з території країни-агресора.
 
Засуджено за матеріалами СБУ чоловіка, який «здавав» позиції української ППО. Новини Харкова
 
Встановлено, що після того, як зловмисник опублікував заборонену інформацію, ці «розкриті» позиції української ППО п'ять разів піддавалися прицільним обстрілам з боку ворога.
 
До того ж, як встановили співробітники СБУ, зловмисник має ракетну військово-облікову спеціальність: наприкінці 80-х років він проходив військову службу у зенітно-ракетній бригаді на території Білорусії.
 
Засуджено за матеріалами СБУ чоловіка, який «здавав» позиції української ППО. Новини Харкова
 
На підставі зібраних Службою безпеки доказів чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України). Згідно з рішенням суду зловмиснику призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
 
Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.
 
Засуджено за матеріалами СБУ чоловіка, який «здавав» позиції української ППО. Новини Харкова
 
Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про чоловіка у Харківській області, який добровільно погодився співпрацювати з окупантами.
 
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Источник:   Телеграм-канал Владислава Абдули
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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