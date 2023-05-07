07.05.2023 21:31 Дмитро Колонєй
Готуємо картоплю, запечену з сосисками, помідорами та сиром
Проста, але досить цікава страва.
Як пише РЕДПОСТ
, апетитна і дуже смачна страва, яка готується елементарно.
Картопля, запечена з сосисками, помідорами та сиром
Продукти (на 4 порції):
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Картопля (велика) - 450 г (5 шт.)
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Сосиски – 200 г (4 шт.)
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Помідори – 270 г (2 шт.)
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Сир твердий - 90 г
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Майонез – 100 г
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Часник - 1 зубчик
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Паприка мелена - 0,5 ч. ложки
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Сіль - 0,75 ч. ложки (за смаком)
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Перець чорний мелений - щіпка (за смаком)
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Олія соняшникова (для змащування форми) – 2 ч. ложки
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Кріп свіжий (для прикраси, за бажанням) – 5 г (1-2 гілочки)
Покроковий рецепт приготування
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Увімкнути духовку та розігріти до 190 градусів.
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Очистити картоплю
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Обсушити за допомогою паперового рушника
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Нарізувати кубиками середнього розміру.
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Сосиски очистити від оболонки
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Нарізати кружальцями.
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Помідори промити, видалити місця прикріплення плодоніжок.
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Нарізати помідори дрібними кубиками.
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У глибокій мисці з'єднати картоплю, сосиски та помідори.
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Додати майонез, сіль, чорний мелений перець та мелену паприку.
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Часник очистити, дрібно нарізати і відправити в миску.
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Акуратно все перемішати.
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Дно форми для запікання (або деко) змастити невеликою кількістю олії.
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Перекласти у форму картоплю із сосисками та помідорами.
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Помістити форму із заготівлею в попередньо розігріту до 190 градусів духовку на 40 хвилин, майже до повної готовності картоплі (залежить від сорту та розміру шматочків картоплі, а також від особливостей вашої духовки).
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Після закінчення часу дістати форму з духовки.
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Твердий сир натерти на великій тертці
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Розподілити поверх картоплі із сосисками та помідорами.
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Повернути овочі з сосисками та сиром у духовку
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Запікати ще 10 хвилин|мінути| при тій же температурі, до розплавлення сиру.
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Кріп або іншу зелень дрібно нарізати та посипати готову страву.
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Подавати запечену картоплю з сосисками, помідорами та сиром у гарячому вигляді на обід чи вечерю.
Смачного!
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