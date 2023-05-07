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07.05.2023  21:31   Дмитро Колонєй

Готуємо картоплю, запечену з сосисками, помідорами та сиром

Проста, але досить цікава страва.

Як приготувати картоплю, запечену з сосисками, помідорами та сиром
 
Як пише РЕДПОСТ, апетитна і дуже смачна страва, яка готується елементарно.
 

Картопля, запечена з сосисками, помідорами та сиром

Продукти (на 4 порції):

 

  • Картопля (велика) - 450 г (5 шт.)
  • Сосиски – 200 г (4 шт.)
  • Помідори – 270 г (2 шт.)
  • Сир твердий - 90 г
  • Майонез – 100 г
  • Часник - 1 зубчик
  • Паприка мелена - 0,5 ч. ложки
  • Сіль - 0,75 ч. ложки (за смаком)
  • Перець чорний мелений - щіпка (за смаком)
  • Олія соняшникова (для змащування форми) – 2 ч. ложки
  • Кріп свіжий (для прикраси, за бажанням) – 5 г (1-2 гілочки)

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Увімкнути духовку та розігріти до 190 градусів.
  2. Очистити картоплю
  3. Обсушити за допомогою паперового рушника
  4. Нарізувати кубиками середнього розміру.
  5. Сосиски очистити від оболонки
  6. Нарізати кружальцями.
  7. Помідори промити, видалити місця прикріплення плодоніжок.
  8. Нарізати помідори дрібними кубиками.
  9. У глибокій мисці з'єднати картоплю, сосиски та помідори.
  10. Додати майонез, сіль, чорний мелений перець та мелену паприку.
  11. Часник очистити, дрібно нарізати і відправити в миску.
  12. Акуратно все перемішати.
  13. Дно форми для запікання (або деко) змастити невеликою кількістю олії.
  14. Перекласти у форму картоплю із сосисками та помідорами.
  15. Помістити форму із заготівлею в попередньо розігріту до 190 градусів духовку на 40 хвилин, майже до повної готовності картоплі (залежить від сорту та розміру шматочків картоплі, а також від особливостей вашої духовки).
  16. Після закінчення часу дістати форму з духовки.
  17. Твердий сир натерти на великій тертці
  18. Розподілити поверх картоплі із сосисками та помідорами.
  19. Повернути овочі з сосисками та сиром у духовку
  20. Запікати ще 10 хвилин|мінути| при тій же температурі, до розплавлення сиру.
  21. Кріп або іншу зелень дрібно нарізати та посипати готову страву.
  22. Подавати запечену картоплю з сосисками, помідорами та сиром у гарячому вигляді на обід чи вечерю.
Смачного!
 

 


Тэги:  рецепт, картопля, сосиски, помидори, сир
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