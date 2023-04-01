01.04.2023 21:49 Дмитро Колонєй
Готуємо оладки з картоплі по-монастирськи
Швидкий, простий, смачний сніданок або вечеря для всієї родини.
Як пише РЕДПОСТ
, картопляні оладки - відмінна бюджетна страва, яку можна подавати у будь-якому часі дня. Оладки хороші навіть в охололому вигляді, їх можна брати з собою на роботу як ситний перекус.
Картопляні оладки по-монастирськи
Продукти:
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7 картоплин,
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4 часточки часнику,
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12 г дріжджів,
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250 мл води,
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1 цибулина,
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2 склянки борошна.
Покрковий рецепт приготування
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Приготувати опару, змішавши теплу воду, дріжджі та борошно.
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Дати їй підвестися.
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Натерти на дрібній тертці сиру картоплю часник та цибулину.
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Додати до тесту, посолити та перемішати.
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Випікати на розігрітій сковороді в олії із двох сторін до рум'яності.
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Для підливки в сотейнику розігріти олію.
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Петрушка порубати в крихту.
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Відправити петрушку в олію та погріти всі разом.
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Влийте столову ложку лимонного соку.
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За бажання посолити.
Смачного!
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