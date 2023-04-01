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01.04.2023  21:49   Дмитро Колонєй

Готуємо оладки з картоплі по-монастирськи

Швидкий, простий, смачний сніданок або вечеря для всієї родини.

 
Як пише РЕДПОСТ, картопляні оладки - відмінна бюджетна страва, яку можна подавати у будь-якому часі дня. Оладки хороші навіть в охололому вигляді, їх можна брати з собою на роботу як ситний перекус.
 

Картопляні оладки по-монастирськи

 

Продукти:

  • 7 картоплин,
  • 4 часточки часнику,
  • 12 г дріжджів,
  • 250 мл води,
  • 1 цибулина,
  • 2 склянки борошна.

Покрковий рецепт приготування

 
  1. Приготувати опару, змішавши теплу воду, дріжджі та борошно.
  2. Дати їй підвестися.
  3. Натерти на дрібній тертці сиру картоплю часник та цибулину.
  4. Додати до тесту, посолити та перемішати.
  5. Випікати на розігрітій сковороді в олії із двох сторін до рум'яності.
  6. Для підливки в сотейнику розігріти олію.
  7. Петрушка порубати в крихту.
  8. Відправити петрушку в олію та погріти всі разом.
  9. Влийте столову ложку лимонного соку.
  10. За бажання посолити.
 
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати пісний яблучний рулет.
 

 


Тэги:  рецепт, оладки, картопля, цибуля, часник
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