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01.04.2023  21:34   Дмитро Колонєй

На головній вулиці Харкова замінили майже півтора десятка прапорів

У Харкові триває весняне прибирання міста, у якому бере участь широкий загал городян.

Замінили майже півтора десятка прапорів на Сумській у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на прес-службу Харківської мерії, триває весняне впорядкування міста. Так, у рамках суботнього прибирання 1 квітня 2023 року на Сумській вулиці замінили 14 прапорів.

 
Замінили майже півтора десятка прапорів на Сумській у Харкові
 
Тим часом на Салтівці працівники комунальних підприємств, закладів освіти та соціального захисту, райадміністрації, приватні підприємці, медичні працівники, представники релігійних громад та силових структур, приводили до ладу вулиці, сквери та парки: 
  • прибрали понад 196 га території з залученням 41 одиниці техніки;
  • вивезли 270 куб. м сміття;
  • подрібнили 125 куб. м гілок;
  • провели санітарну обрізку 357 чагарників та 42 дерева; 
  • очистили від сміття 4 тис. кв. м схилів берегів та 3 тис. кв. м водного дзеркала в Кітлярчиному яру;
  • пофарбували 1,4 тис. м огорож, 76 лав, 52 урни;
  • підготували до використання футбольні поля з трав'яним покриттям на прохання мешканців.
 
Замінили майже півтора десятка прапорів на Сумській у Харкові
 
Замінили майже півтора десятка прапорів на Сумській у Харкові
 
Замінили майже півтора десятка прапорів на Сумській у Харкові
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про освітян Харкова, які прибирали територію біля волонтерського центру на Салтівці.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, прапори, харків
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