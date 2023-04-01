На головній вулиці Харкова замінили майже півтора десятка прапорів

У Харкові триває весняне прибирання міста, у якому бере участь широкий загал городян.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на прес-службу Харківської мерії, триває весняне впорядкування міста. Так, у рамках суботнього прибирання 1 квітня 2023 року на Сумській вулиці замінили 14 прапорів.
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Сьогодні все, посіяне раніше, обіцяє дати свої сходи, тож на тих, хто довго й уперто йшов до своєї мрії, можуть чекати приємні сюрпризи.
Протягом усього дня у Харкові тримається хмарна погода. Вранці був дрібний дощ, який закінчився до середини дня. Більше сьогодні опадів не очікується.
Звичай веселитися, жартувати та обманювати один одного саме 1 квітня існує у дуже багатьох країнах.
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